Tchad : plusieurs arrestations après le lynchage d'un homme accusé de vol

Les défenseurs des droits Humains condamnent ces pratiques



La Convention Tchadienne de Défense des Droit de l’Homme (CTDDH) s'est dite "profondément horrifiée par les traitements inhumains, dégradants et mortels dont a été victime Oumar Hissein".



Elle a dénoncée avec la dernière énergie cette pratique qui est devenue monnaie courante et a exigée l’arrestation immédiate de tous les complices et l'arrestation, les poursuites judiciaires et la radiation sans délai du Colonel Ochi du corps de la police Nationale.



L'activiste et militant des droits de l'Homme, Abdelkerim Yacoub Koundougoumi avait également appelé les organisations des droits Humains à "se mobiliser pour rendre justice à sa veuve et ses trois enfants."



Pour sa part, le Comité d’Initiative de Protection des Droits de l’Homme et des Libertés au Tchad (CIPDHLT) a jugé "inacceptable qu’un citoyen tchadien soit kidnappé, arrêté et détenu arbitrairement par des hommes armés qu’ils l’accusent prétendument du vol dans un pays où l’administration publique et privée repose sur une culture des prédations des deniers publics et privés."