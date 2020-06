Tchad : plusieurs centaines d'officiers promus à des grades supérieurs à titre exceptionnel

Le chef de l'État Idriss Déby a signé vendredi une série de décrets portant promotion des officiers et sous-officiers supérieurs des forces armées et de sécurité au grade supérieur à titre exceptionnel.



Plusieurs centaines d'officiers et sous-officiers supérieurs sont concernés par cette mesure exceptionnelle. Ils sont promus à différents grades : colonel, lieutenant colonel, lieutenant, capitaine, sous-lieutenant, commandant/chef de bataillon ou encore chef d'escadron.



Les décrets sont contresignés par le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre.



Détails à suivre.