Tchad : plusieurs chantiers pour soutenir le secteur de l'élevage

Le ministre de l'Elevage et des Productions animales, Gayang Souaré est en séjour dans la partie sahélienne du pays où il a visité plusieurs infrastructures pastorales et chantiers de construction des infrastructures sociaux de base, financés par le Projet régional d'appui au pastoralisme (PASTOR).



A Ngoura, dans la province du Hadjer-Lamis, le ministre a visité le parc et le couloir de vaccination. Les travaux de construction du marché à bétail de Kamé ont démarré et sont réalisés à hauteur de 20%. Le ministre a insisté sur la qualité et les délais de construction. Les responsables du chantier se sont montrés rassurants.



A Massakory, le marché à bétail fait face à un problème de gestion. Pour cause, une pompe à eau est défectueuse. Le constat est le même au centre de formation des éleveurs de la ville. Le ministre a donné des fermes instructions pour que ces structures servent réellement aux éleveurs.



Au poste vétérinaire, le ministre a demandé aux chefs de service et aux délégués provinciaux de mettre de l'ordre autant dans la gestion que dans l'entretien.



Dans le Kanem, compte tenu de l'importance du cheptel et de la commercialisation, diverses missions d'études ont été menées dans la perspective de construire un marché à bétail. Selon le coordonateur du PRAPS, Dr. Hassan Ahmat Moussa, le maire de la ville de Mao a déjà procédé à l'attribution du site. L'implantation du chantier devrait avoir lieu dans les prochaines semaines.



Ces infrastructures vont contribuer à soutenir le secteur de l'élevage.