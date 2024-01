Tchad : plusieurs entrants dans le gouvernement de Succes Masra

Le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence, Mahamat Alhabdo, a dévoilé ce 2 janvier 2024 la liste du nouveau gouvernement de transition de Dr. Succes Masra. Dix ministres font leur entrée dans le gouvernement.



Parmi les nouveaux entrants :

Ministre d'État, ministre de la Justice, garde des sceaux : Abderahim Breme Hamid

Ministre de l'Éducation nationale : Dr. Ndolembaï Sadé Njesada

Ministre de l'Énergie : Dougona Bakasse Reradjim Louise

Ministre de l'Économie : Mahamat Assiouti Abakar

Ministre des Télécommunications et de l'Économie numérique : Boukar Michel

Ministre de l'Élevage : Abdoulaye Diar

Ministre de la Production et de la Transformation agricole : Keda Ballah

Ministre de l'Eau : Passalet Kanadé Marssela

Ministre de la Jeunesse et des Sports : Bravo Waïdou

Ministre de la Formation professionnelle : Djimet Moussa Oumar



Plusieurs secrétaires d'État font également leur entrée dans le gouvernement.