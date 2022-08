Tchad : plusieurs institutions touchées par le débordement du fleuve à Am-Timan

Une réunion d'urgence consacrée au débordement des eaux du fleuve Bahr-Azoum, a été présidée le 16 août 2022 par le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam.



Organisée à la résidence du gouverneur, cette rencontre a regroupé les autorités administratives, civiles et militaires, responsables des partis politiques, représentants des ONG et de la société civile.



Les inondations du fleuve Bahr-Azoum ont mis pour la énième fois, la province du Salamat dans un état de vulnérabilité. Beaucoup de concitoyens sont devenus victimes du sinistre causé par les dégâts des abondantes eaux des pluies et du fleuve.



L'objectif de la rencontre d'urgence est de mobilier toutes les sensibilités afin qu'elles se saisissent de la situation pour qu'un plan d'urgence efficient et efficace soit élaboré.



Selon le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, depuis la survenance de ces inondations, plusieurs conséquences collatérales sont en train d'être enregistrées.



Il s'agit entre autres des pertes en vies humaines causées par des noyades, la recrudescence des pathologies liées à ce phénomène, l'écroulement des habitations et l'impraticabilité des voies urbaines et interurbaines. D'immenses superficies d'exploitation agricole ont été complètement englouties par les inondées.



Des institutions comme le gouvernorat, la maison d'arrêt, le tribunal de grande instance d'Am-Timan, l'ONAPE, le stade omnisports et le lycée en chantier et le marché moderne sont sous la domination des eaux du fleuve. Des quartiers sont également touchés.



Après la rencontre, cap est mis sur le quartier Goz-mabilé où le gouverneur est venu s'enquérir ede la situation des sinistrés, et des sérieux dégâts causés sur la seule route qui relie la province aux autres localités.



Malheureusement, l'unique voie permettant d'accéder au Salamat est complètement détruite depuis le 12 août, faisant du Salamat une province définitivement coupée du reste du Tchad.



Limité face à la force de la nature, le gouverneur a saisi l'occasion pour lancer un cri d'alarme aux plus hautes autorités de la République, au premier rang le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno.



« Persuadé de l'hospitalité légendaire, de la grandeur et du sens de la solidarité qui caractérisent les tchadiens, je suis rassuré que la situation de nos sinistrés connaîtra un dénouement heureux », a-t-il prononcé.