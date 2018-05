TCHAD Tchad : plusieurs nominations au ministère des finances et du budget

Par Info Alwihda - 27 Mai 2018





Au terme du décret n°1338, les personnalités dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité au ministère des finances et du budget :



Direction générale du ministère

Direction du contrôle financier : contrôleur financier adjoint, Yahya Ali Hassan



Direction des systèmes informatiques

Directeur : Ahmat Abderahmane

Directeur adjoint : Mahamat Nour Chaltout



Direction des affaires juridiques

Directeur : Ousmane Ouzibé

Directeur adjoint : Mahamat Issakha Haroun



Cellule de réflexion et des réformes

Coordonnateur : Aboubakar Malloum Goni

Coordonateur adjoint : Bénoudji Volonté



Cellule de communication

Chef de la cellule : Khayay Adam Abakar

Adjoint : Biakabo André



Force d'appui aux régies

Coordonnateur : Colonel Ousmane Adam Diki



Secrétariat technique du PAMFIP

Coordonnateur : Oumar Ousman Brahim

Coordonnateur adjoint : Abakar Saleh Zène



Direction de la centralisation des achats groupés

Directeur : Souleymane Abakar Abdaramane

Direction des ressources humaines : Directeur : Ahmat Mahamat Issa



Inspection générale des finances

Inspecteur général des finances :

Gariamal Mokengar ;

Mahamat Nour Angaré ;

Dallah Djimbi ;

Natongar Kago Kangro ;

Awad Hissein Mahamat ;

Abderahman Ismail Chiboro ;

Cherif Moustapha Mahamat Zene ;

Mogbé Djimassingar



Direction générale du budget

Directeur des études et de la prévision

Directeur : Saleh Idriss Goukouni



Direction de l'élaboration et du suivi budgétaire

Directeur : Amadou Djaro

Directeur adjoint : Mahamat Goudja Saleh



Direction des investissements

Directeur : Abakar Doungouss



Direction de la solde

Directeur : Mahamat Abderahmane Oumar

Adjoint : Madame Baissané Netarompta Dambaye



Caisse nationale des retraités du Tchad

Directeur : Ahmat Moustapha Mahamat

Adjointe : Fatimé Brahim Nakour



Agent comptable :

Zoual Ahmat Hissein



Le ministre des finances et du budget est chargé de l'application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, et prend effet à compter de sa signature.





