Tchad : plusieurs officiers élevés au grade de Général

Au terme d'un décret du 12 mars 2019, pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et des victimes de guerre, les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de sécurité dont les noms suivent sont élevés au rang et appellation de Général de division et de Général de brigade.



Général de division :

Général de brigade Guenambaye Michel Barde

Général de brigade : Ousmane Bahr Mahamat Itno



Général de brigade :

Colonel Djougoune Moursal Bouyer

Colonel Massar Houd Adam

Colonel Ismael Dicki Hamid

Colonel Sidick Suboro Dinga