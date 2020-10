Tchad : plusieurs officiers nommés par décret à la Force multinationale mixte

Le décret n°2020 du 02 octobre 2020 porte nomination des officiers généraux et supérieurs dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après à la Force Multinationale Mixte (FMM) :



- Commandement du Secteur N°2 :

° Commandant du Secteur : Général de Brigade MAHAMAT SOULEYMANE MALIM en remplacement du Général de Brigade MAHAMAT DADY KEBIR, appelé à d'autres fonctions ;

° Commandant du Secteur 2 Adjoint : Général de Brigade OUMAR ADAM TAHIR en remplacement du Général de Brigade YOUSSOUF TEIRO ISSA, appelé à d'autres fonctions ;

° Chef d'état-major : Colonel ALI GOUKOUNI ISSA en remplacement du Colonel DJIMTA BEN-DERBN BISSI ;

° Officier Chargé de l'Administration et de la Logistique : MAHAMAT ABDELDJELIL ZAKARIA en remplacement du Colonel OUSMANE ISSA KEITO, appelé à d'autres fonctions;

° Conseiller : Colonel HAMAT ALI LOUGOUMA ;

° Chef B4 : Colonel ABDOULAYE SANDAL SENOUSSI.



Le décret est pris sur proposition du ministre délégué à la Présidence, chargé des armées, des anciens combattants et victimes de guerre.