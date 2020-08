Tchad : plusieurs présumés malfrats arrêtés et d'importantes saisies par la gendarmerie

En images. La Gendarmerie nationale a présenté mardi, à la Légion n°10 du 8ème arrondissement de N'Djamena, plusieurs présumés malfrats arrêtés pour des infractions, délits ou crimes.



Parmi la vingtaine d'individus figure plusieurs jeunes hommes dont deux habillés avec des tenues militaires.



Des sachets d'alcools frelatés et prohibés, des armes de guerre et d'autres calibres, des talkies-walkies, des sacs de drogue, des munitions et des motos ont été entre autres saisis par les forces de Gendarmerie.



Détails à suivre.