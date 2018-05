Tchad : plusieurs schémas de sortie de crise proposés par le gouvernement

Dans le cadre de la poursuite du dialogue social, le gouvernement s'est réuni ce lundi 28 mai 2018 à la Présidence de la République avec les membres des organisations syndicales pour échanger sur les avancées de la mise en oeuvre de l'accord du 14 mars 2018 signé entre le gouvernement et les organisations syndicales, selon un communiqué du gouvernement parvenu à Alwihda Info.



Cette réunion fait partie du nouveau cadre de négociation initié par le président de la République avec les partenaires sociaux. Ce nouveau cadre vise à renforcer la concertation par une discussion franche et directe sur les solutions structurelles et durables à apporter pour une sortie de crise et la paix sociale au Tchad. Depuis le 14 mars dernier, des rencontres régulières sont réalisées afin de réunir les conditions et mobiliser les moyens pour atteindre l'embellie nécessaire au bon fonctionnement de l'administration publique.



D'un commun accord, il est défini un ensemble de conditions et garanties pour l'atteinte de cet objectif :

- le paiement à terme échu du salaire des agents de l'Etat ;

- l'étude des mesures appropriées pouvant être une alternative crédible à l'application du décret n°687 ;

- l'application d'un moratoire jusqu'à décembre 2018 ;

- l'assainissement de la solde ;

- l'audit des diplômes ;

- l'augmentation des horaires de travail à 40 heures.



"Cet effort soutenu est réalisé dans un cadre général de contrainte et d'exigence économique financière nationale et internationale très fortes. Malgré cela, le gouvernement a proposé aux organisations syndicales plusieurs schémas de sorties de crise dont le gouvernement est toujours dans l'attente de réponse", selon la ministre des postes, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Madeleine Alingué.



Madeleine Alingué estime, dans le communiqué, que "à la grande surprise de tous, un appel à la grève a été lancé le lundi 25 mai par les organisations syndicales, sans respect à l'esprit et à la volonté de l'accord singé entre les deux parties. Ce 28 mai, à la demande des organisations syndicales et justifiant la nécessité de consulter leur base, le gouvernement a accepté de reporter la réunion de concertation jusqu'au mercredi 30 mai 2018."



Cette communication vise à porter à l'intention de l'opinion de la situation et de l'évolution des discussions entre le gouvernement et les organisations syndicales.