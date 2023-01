Tchad : populaires auprès des filles, les cristaux de menthe envahissent N'Djamena

Les cristaux de menthe envahissent Ndjamena, la capitale du Tchad, et sont devenus très populaires auprès des jeunes filles.



Ces cristaux, qui sont de plus en plus chers, sont utilisés pour diverses raisons, notamment pour soulager les symptômes du rhume, pour les massages, pour les pertes blanches, pour soigner les caries dentaires, pour s'embrasser et même pour les relations sexuelles.



Les cristaux de menthe sont disponibles à la vente, à la fois en public et en privé, et ils sont souvent vendus par des femmes qui ont déjà utilisé le produit. Les vendeurs expliquent aux acheteurs comment utiliser les cristaux de menthe, et à quel moment ils sont les plus efficaces. Ces cristaux de menthe sont devenus un sujet de concurrence entre les jeunes filles.



Celles qui utilisent les cristaux reviennent souvent avec des témoignages sur les bienfaits qu'ils ont ressentis, ce qui suscite l'intérêt de leurs amies et les pousse à essayer à leur tour. De nos jours, il est rare de rencontrer une jeune fille qui ne connaît pas l'utilisation des cristaux de menthe, car ils sont devenus un sujet de conversation courant chez les jeunes.



Pour certains, ils sont considérés comme un symbole de modernité, tandis que pour d'autres, ils sont vus comme un remède naturel. Les cristaux de menthe sont obtenus à partir de l'huile essentielle de menthe poivrée, qui est extraite des feuilles de la plante de menthe, par distillation à la vapeur.



L'huile essentielle est ensuite cristallisée pour former des cristaux solides. Les cristaux de menthe sont utilisés comme ingrédient dans les produits de soins buccaux, les produits pour la respiration, les produits de massage, les produits de soins de la peau, les produits de soins capillaires et les produits culinaires.



Les bienfaits pour la santé des cristaux de menthe peuvent varier selon l'utilisation. Les cristaux de menthe peuvent avoir un effet rafraîchissant et apaisant sur la bouche et les voies respiratoires, ils peuvent aider à soulager les maux de tête et les douleurs musculaires, ils peuvent également aider à améliorer la digestion.



Cependant, la plupart des études sur les bienfaits des cristaux de menthe ont été menées sur des animaux ou des cellules en laboratoire, il est donc important de faire des recherches supplémentaires pour évaluer les bienfaits de ces cristaux sur les êtres humains.



Les cristaux de menthe peuvent causer des effets secondaires indésirables chez certaines personnes sensibles ou qui ont une intolérance à la menthe. Il est donc important de consulter un professionnel de santé avant de les utiliser.