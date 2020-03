Tchad : populations en colère et motos brûlées à Abéché

Des habitants de plusieurs quartiers situés notamment dans les 2ème et 6ème arrondissements d'Abéché ont vivement protesté ce samedi contre l'intronisation du sultan du Dar Ouaddaï.



Dès le début de la cérémonie d'intronisation, des manifestants ont commencé à se rassembler et à barricader certaines rues.



Deux motos ont été brulées près du centre social.



Les forces de sécurité se sont déployées pour disperser les rassemblements.



Un important dispositif de sécurité a été déployé autour du nouveau sultan.



Le président du comité d'organisation de l'intronisation, Ahmat Mahamat Bachir, a demandé samedi au sultan Chérif Abdelhadi Mahdi d'être un homme rassembleur, à l'écoute des populations, patient et objectif dans la prise de décision.