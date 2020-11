Tchad : pose de la pierre de construction de la route Bedaya-Moïssala

Le chef de l’État Idriss Déby a posé dimanche la première pierre pour la construction de la route Bedaya-Moissala, longue de 75 Km.



Le président a invité la population du Mandoul à tirer le meilleur parti des deux projets lancés ce matin. « J’insiste sur le développement de toutes les filières porteuses notamment l’agriculture et l’élevage », a-t-il dit.



Cette réalisation s’inscrit dans le cadre du Projet de Mobilité et Connectivité Rurale (PMCR) qui a pour objectif d’améliorer et de préserver l’accès aux marchés et aux services sociaux de base pour les populations rurales des provinces concernées.



La principale activité du PMCR est la réhabilitation de 400 km des routes et pistes rurales sur un linéaire global pré-identifié de 651 Km qui fera l’objet d’études.



Les travaux de l’axe Bedaya-Moissala qui s’inscrivent dans le sillage du PMCR sont confiés au Groupement SOLVET/SACRE GC). D’un montant de 1 761 052 857 F CFA, ce projet a un délai d’exécution de 36 mois et le contrat du bureau de contrôle est confié au Groupement BINED/AFRICONSULT) pour un montant de 308 308 000 F CFA.