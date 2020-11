Tchad : pose de la première pierre de construction d'un centre multimédia à Pala

La première pierre de construction d'un centre communautaire multimédia a été posée vendredi à Pala, en présence du ministre des Postes et de l'Économie numérique, Dr. Idriss Saleh Bachar, et du directeur général de l'Agence de développement des Technologies de l'Information et de la communication (ADETIC), Acyl Mahamat Acyl.



Dans le cadre du Fonds du Service Universel, l'ADETIC a décidé de construire des Centres Communautaires multimédias dans les différentes grandes villes du Tchad.



"L'objectif recherché par le Maréchal du Tchad est que la population de Pala ait un centre communautaire dédié aux jeunes, aux femmes et aux étudiants pour que l'accès à Internet soit facile", explique le ministre Dr. Idriss Saleh Bachar.



A ce jour, six télé-centres ont été construits et équipés dans les villes à savoir Mongo ; Abéché ; Bongor ; Biltine ; Amdjarass et Doba ainsi que de pose de première pierre ont été effectuées à Moundou, Mao, Pala et Sarh.



Chaque Centre Communautaire Multimédia comporte principalement une salle informatique devant servir à la formation du public (fonctionnaires, étudiants, élèves, opérateurs économiques et autres) à l’appropriation des outils, logiciels et matériels du domaine des TIC ; une salle de cybercafé disposant des ordinateurs, une salle de conférence MultiMedia d’environ 120 places assises et d’une salle dotée des serveurs.



D’un coût total de 386.396.957 F CFA, les Télé-centres visent à réduire la fracture numérique dans la ville ; offrir des emplois directs et indirects aux jeunes à travers le développement de l’économie numérique ; réduire l’écart et promouvoir l’inclusion numérique entre les provinces et les villes secondaires et tertiaires avec les principales villes du Tchad et d’autonomiser les handicapés physiques en leur offrant plus tard, des ateliers de recharge des batteries, de réparation des terminaux téléphoniques et des cabines téléphoniques autour de chaque centre.



Le maire de Pala, Tao Hindabo, se félicite de cette avancée. Il estime que dans quelques mois, la jeunesse pourra accéder à une connexion haut débit.



L'achèvement des travaux de construction du centre est prévu en 2021.