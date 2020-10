Tchad : poste de vice-président, "on s'achemine vers le mode de désignation"

La création d'un poste de vice-président se précise au Tchad, à l'issue du 2ème jour des assises du Forum national inclusif. "On s'achemine vers le mode de désignation, par rapport à ce que j'ai constaté aux débats ce matin", a déclaré vendredi la présidente du présidium, Mariam Mahamat Nour, après d'intenses débats.



Pour les uns, le poste doit revenir de facto à une femme, pour d'autres, il doit être électif. Le Sultan du Chari-Baguirmi, Mbang Hadji Woli, propose "le poste de la vice-présidence avec la nomination d'une femme en premier lieu et au moment des élections, l'élection conjointement homme-femme". Ce que le chef de canton de Sarh désapprouve ; il souhaite que ce soit un poste nominatif et non électif.



De l'avis du chef de l'opposition, Felix Romadoumngar Nialbe, "on ne peut pas interpeller le président parce qu'il n'est pas responsable devant l'Assemblée. Le vice-président ne sera toujours pas responsable devant l'Assemblée".



"Si c'est la vice-présidence qu'on doit adopter, toute l'histoire va nous condamner. De grâce, aimons ce pays. Ne le plongeons pas dans une guerre inutile. La vice-présence est synonyme de division", ajoute-t-il.



"S'il arrive que la vice-présidence est retenue, je pense que ce ne serait pas le président Déby accompagné de l'un de ses fils", estime le député Djimet Clément Bagaou. Il souligne que le poste de vice-président doit revenir à un ressortissant d'une province différente de celle du Président de la République.



Pour Mahamat Zene Bada, secrétaire général du MPS et chef de la majorité présidentielle, "il faut lui donner un poste de vice-président pour l'aider. Nous soutenons fermement que le poste de vice-président soit créé et que les modalités soient indiquées dans la Loi".



Autre suggestion qui ressort des débats, un participant propose que le poste de vice-président revienne au candidat qui arrive en deuxième position à l'élection présidentielle.