Tchad : pour avoir enfreint les mesures contre le Covid-19, il trouve la mort

Une personne a trouvé la mort tandis que deux autres ont été grièvement blessées, ce jeudi, pour ne pas avoir respecté les mesures prises par le gouvernement afin de lutter contre la propagation du coronavirus.



Quatre personnes dont une femme et un enfant âgé de cinq ans se dirigeaient vers Gounou Gaya dans le département de la Kabia, en provenance de Bongor, tous à bord d'une moto.



Ils ont été interceptés par des gardes nomades à un poste de contrôle. Au lieu d'optemperer, ils ont préféré fuir. C'est ainsi que les agents se sont lancés à leur poursuite.



Arrivés à l'entrée du pont menant à Fianga, les agents des forces de défense et de sécurité ont été obligées de tirer à balle réelle.



La balle tirée a atteint le dos de la victime, avant de ressortir par le ventre.



Transporté au centre de santé de Ham, le jeune Bello Lawane a succombé quelques heures plus tard, suite à sa blessure.



Haminou Ousmane et l'enfant de cinq ans ont été grièvement blessés et transportés à l'hôpital provincial de Bongor pour des soins appropriés.



La femme quant à elle est sortie indemne.



Les autorités compétentes du Mayo Kebbi Est ont ordonné l'inhumation du jeune Bello Lawane à Gounou Gaya, sa ville natale.