Tchad : pour faire face aux inondations à N'Djamena, des jeunes se retroussent les manches

La lutte contre contre le paludisme et les inondations en cette période de saison pluvieuse interpelle tous les citoyens. Une journée de salubrité a eu lieu mardi dans la commune du 8ème arrondissement de N'Djamena, à l'initiative des "Citoyens sans frontières".



L'objectif : dégager les ordures et le sable qui obstruent les caniveaux d'évacuation. L'opération a eu lieu en présence de la maire du 8ème arrondissement, Fatimé Yaya Abdoulaye.



La maire a adressé ses remerciements aux jeunes ambassadeurs de Citoyens sans frontières qui se sont mobilisés pour ce travail. Elle a invité la population à se mettre au travail en cette période difficile d'inondations.



Fatimé Yaya Abdoulaye a également exhorté au respect des mesures barrières contre le coronavirus.



Mahamat Acherif, point focal de Citoyens Sans Frontières du 8ème arrondissement, a appelé la jeunesse à se mobiliser pour venir au secours de la commune face aux ordures qui jonchent le canal, et ce afin de faire face aux inondations.



La semaine dernière, le maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, a promis des actions de forte envergure contre les citoyens qui bloquent les canaux d'évacuation avec des constructions anarchiques.