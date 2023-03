ANALYSE Tchad : pourquoi la richesse pétrolière n'a pas profité à tous les citoyens comme au Qatar ?

Alwihda Info | Par Guillaume Ndjerane - 1 Mars 2023



Le Tchad, l'un des pays les plus riches en ressources pétrolières d'Afrique, n'a pas connu la même réussite économique que d'autres pays producteurs de pétrole tels que le Qatar. Malgré ses importantes réserves de pétrole, la richesse pétrolière du Tchad n'a pas profité à tous les citoyens du pays en raison d'une combinaison de facteurs, notamment la corruption, un manque de transparence et une population plus importante.

Selon l'organisation Internationale Transparency, le Tchad est l'un des pays les plus corrompus au monde, et une grande partie des revenus pétroliers sont détournés par des responsables gouvernementaux et leurs associés. Le manque de transparence dans la gestion de ces fonds par le gouvernement est également une préoccupation importante.



En comparaison avec le Tchad, le Qatar a connu une croissance économique rapide et significative au cours des dernières décennies, avec un PIB par habitant passant d'environ 10 000 dollars en 1990 à plus de 60 000 dollars en 2019. Cette croissance économique a été largement attribuée à l'exploitation de ses ressources pétrolières, mais elle a également été soutenue par la diversification économique dans des secteurs tels que les services financiers, le tourisme et l'immobilier.



Contrairement au Tchad, le Qatar a réussi à utiliser ses revenus pétroliers pour investir massivement dans l'infrastructure, l'éducation, la santé, les logements et les autres projets de développement. Le pays dispose d'un système bien établi de transparence et de responsabilité, ce qui signifie que les citoyens peuvent suivre l'utilisation des fonds publics et tenir les responsables gouvernementaux pour responsables de leurs actions.



De plus, le Qatar a une population relativement petite, ce qui facilite la distribution de la richesse générée par les revenus pétroliers à tous les citoyens.



En revanche, le Tchad, malgré ses réserves de pétrole, n'a pas connu une croissance économique similaire, avec un PIB par habitant d'environ 700 dollars en 2019. La corruption, le manque de transparence et l'ingérence de la puissance coloniale sont parmi les facteurs qui ont contribué à l'incapacité du Tchad à exploiter efficacement ses ressources pétrolières pour le développement économique et social.



De plus, la population du Tchad est beaucoup plus importante que celle du Qatar, ce qui rend plus difficile la diffusion de la richesse générée par les revenus pétroliers à tous les citoyens. En conséquence, le Tchad a lutté pour répondre aux besoins de base de sa population, notamment l'accès à l'eau potable, à l'éducation et aux soins de santé.



Ces deux pays pétroliers ont eu des parcours très différents en matière de développement économique et social, en grande partie en raison des choix politiques et des pratiques de gouvernance.



Il est crucial que le Tchad prenne des mesures pour relever ces défis et mettre en place des systèmes efficaces de responsabilité et de transparence afin que la richesse pétrolière du pays puisse profiter à tous les citoyens et contribuer au développement économique du pays.





Dans la même rubrique : < > Souveraineté alimentaire : les Tchadiens doivent se mettre au travail Tchad : des voyages présidentiels excessifs ? ​Les réseaux sociaux : une arme à double tranchant pour les citoyens tchadiens Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)