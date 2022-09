Tchad : "pourquoi ne pas construire des techno-gares dans toutes les grandes villes ?", Ignabaye Claude Ignera

"Les accidents de circulation constituent la première cause de décès au monde, sans parler des traumatismes, sans parler des handicaps. Les causes sont multiples. L'on peut retenir : l'inattention (conduite avec le téléphone au volant, conduite sous l'emprise de l'alcool et d'autres stupéfiants, l'excès de vitesse, l'état de nos routes). La majorité des victimes sont dans la tranche de 15 à 30 ans", explique Ignabaye Claude Ignera.



"L'État investit dans la construction d'un aéroport alors que nous n'avons même pas un avion. Pourquoi ne pas construire plutôt des techno-gares dans toutes les grandes villes du Tchad ? Celui qui veut voyager prend son sac et va dans le lieu indiqué, au lieu de faire des chargements en pleine ville. Les agences de voyage vont seulement se limiter à la vente des tickets de voyage", suggère l'intervenant.



Ignabaye Claude Ignera demande une "réponse judiciaire assez forte pour les gens qui commettent des accidents sans permis de conduite".