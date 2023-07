Tchad : poursuite du 10e congrès de l'UJT à Sarh avec les discussions sur les textes fondamentaux

Les travaux du 10e congrès ordinaire de l'Union des Journalistes Tchadiens (UJT), lancé le 12 juillet à Sarh, se déroulent dans une atmosphère sereine. Après le lancement officiel de ce congrès par le gouverneur de la province du Moyen-Chari, le général Ousmane Ibrahim Djouma, et la mise en place du présidium, les participants se sont attelés à l'adoption du règlement intérieur du congrès et ont engagé des débats sur les textes de base de l'UJT, tels que le règlement intérieur et le statut.



Les congressistes, venus de différents organes de presse, se sont réunis dans une salle du centre culturel Don Bosco de Sarh pour ces discussions cruciales. Ces débats peuvent entraîner des changements dans les textes de base, notamment en ce qui concerne l'éligibilité et l'inégalité des candidats aux postes, la durée du mandat du bureau exécutif et la modification de certaines appellations de postes, entre autres.



Les discussions sur les textes de base revêtent une grande importance et peuvent occuper toute la journée afin d'aboutir à des décisions clés pour l'UJT.