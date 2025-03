Tchad : pousse-pousse, un moyen de transport qui soulage les utilisateurs

Compte tenu du manque d’emploi, certaines personnes se tournent vers le pousse-pousse pour gagner leur vie. Un moyen de transport qui rend service aux usagers, que ce soit dans les marchés ou au quartier, cela aide dans les transports des marchandises, sacs et divers autres services.



La question du manque d’emploi reste d’actualité au Tchad, du fait que la majorité des jeunes ont du mal à avoir accès aux travaux répondant à leurs aspirations.



Plusieurs personnes ont embrassé le métier de pousseur. Mbaira Madji, un jeune d’une trentaine d’années témoigne : « Mon porte-tout me permet de gagner ma vie, je travaille au marché de Dembé en tant que pousseur, quand les véhicules arrivent avec les sacs ou autres marchandises, j’assure le déplacement, grâce à ce moyen. Par jour, je gagne en moyenne 7000 à 8000 F, cela dépend également du nombre de concurrents. C’est un travail qui fait dépenser énormément d’énergie. »



Le porte-tout peut charger trois à quatre sacs, cela dépend de l’utilisateur. Un moyen qui soulage beaucoup de personnes, surtout les personnes exerçant les activités génératrices de revenus.



« J’ai une épicerie, pour ravitailler je viens au marché de Dembé ou Taradonna, pour déplacer ces marchandises au point d’arrêt de bus de transport en commun, je sollicite le service de porte-tout », confirme Marcelline.



Dans la vie actuelle, il n’est plus question de faire le choix du travail, l’important est de faire quelque chose pouvant rapporter de l’argent pour subvenir à ses besoins. Certains ont tendance à faire le choix de ce qu’il faut faire comme métier, parce qu’ils ont des diplômes, mais faut-il le rappeler, le diplôme n’est qu’un papier.



Kaobassi, licencié en histoire, encourage les jeunes à laisser ces papiers de côté, et de trouver un autre métier en dehors de leur formation universitaire, que de rester croiser les bras, espérant sur la fonction publique. Le pousse-pousse est utilisé par certaines personnes pour évacuer les déchets ménagers, à l’exemple de Alphonse qui utilise ce moyen de transport pour enlever les saletés dans les ménages.



Il traîne de maison en maison, pour rendre ce service aux personnes intéressés. « Je fais ce travail depuis deux ans, certaines personnes n’ont pas le dépotoir près de leur maison, je les aide à évacuer cela, le prix varie de 250 à 500 F, cela dépend de la quantité d’ordures », indique Alphonse.



Malgré le fait qu’avoir un travail est devenu difficile, il ne faut jamais croiser les bras, la vie est un combat, dit-on. Il faut toujours trouver quelque chose à faire pour se prendre en charge.