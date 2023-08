Tchad : pouvoir économique des femmes et lutte contre les VBG, un projet d'APEF Africaine et Agrotech

L'objectif de l'APEF est de lutter contre les violences basées sur le genre en renforçant les capacités économiques des femmes et en menant des plaidoyers auprès des autorités administratives. Le projet vise à réduire le taux de violences basées sur le genre et à autonomiser les filles et femmes vulnérables de la ville de N'Djamena, en particulier dans les communes du 7ème et 9ème arrondissement. Le réseau est composé de trois organisations.



Negob Adeline, la présidente du réseau, a rappelé que le projet féministe est issu d'un fonds destiné à financer des projets et des actions de plaidoyer menées par des organismes de la société civile (OSC) féministes au niveau national et régional. L'objectif est de permettre une mise en commun de leurs interventions portant sur des thématiques telles que les droits et la santé sexuels et reproductifs (DSSR), la lutte contre les violences basées sur le VBG, le renforcement du pouvoir économique des femmes et l'accès aux droits pour les femmes.