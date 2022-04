Tchad - pré-dialogue de Doha : la dissonance au sein du CCMSR

Le haut commandement estime qu'il s'agit d'une démarche individuelle qui n'est pas basée sur le cadre juridique, sans approbation ni l'unanimité du bureau exécutif. "Le manque de concertation et le non-respect des règles en vigueur ont conduit à une crise interne grave et sans précédent", selon le commissaire à la défense du mouvement.



Le vice-président et le commissaire à la santé du mouvement ont déposé leur démission en cascade. "Ces démissions reflètent bien l'incompétence et l'irresponsabilité des décisions prises par le président", selon le communiqué.



Quelques points sont clarifiés dans ce communiqué, à savoir :

1- le Haut commandement militaire a affirmé son plein engagement à poursuivre le processus des négociations jusqu'au bout, avec les autres mouvements politico-militaires.



2- il demande à la délégation du CCMSR actuellement à Doha, conduite par Gassim Cherif, de poursuivre son travail et continuer à œuvrer dans le sens de la paix avec ses collègues pour réaliser les aspirations du peuple tchadien.



Le haut commandement rassure de sa disponibilité et de sa volonté de participer au pré-dialogue.