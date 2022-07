Tchad : précarité, détournement, dialogue, le barreau dénonce

Sur le plan social, Me Djérandi relève une inflation sans pareille, des "conditions sanitaires déplorables", un chômage et une "faiblesse constante" du système éducatif. Les rares emplois sont une occasion de discrimination effrénée.



Le bâtonnier n'a pas occulté le détournement à la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT) qui prouve la chronicité et la banalité du détournement et de la corruption au Tchad. Dans un autre pays, le parquet "s'autosaisirait", informe Me Djérandi. Mais au Tchad, la justice est passive. Pire, elle "s'arcboute sur les menus fretins". Les "grands bandits, pilleurs de ressources publiques" ne sont pas inquiétés. Ils sont "mieux récompensés par d'autres postes", informe le bâtonnier. Il exige que cette affaire soit confiée à la justice pour pour que lumière soit "librement" faite. Cela rassurerait le peuple sur la volonté du CMT d'organiser des élections transparentes.



La dernière préoccupation est le dialogue national inclusif dont le barreau est sceptique. L'éternelle négociation de Doha en est une preuve. L'ordre des avocats invite les différentes parties "à privilégier l'intérêt du peuple au détriment de tous calculs ou intérêts particuliers". Il recommande un acte du gouvernement pour marquer "la souveraineté du dialogue".