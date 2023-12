Tchad : précisions du ministère de l’Aviation après l’atterrissage forcé d’un aéronef militaire

"Cette opération a été menée de manière coordonnée entre les pilotes, la tour de contrôle et les équipes de pompiers, et nous sommes heureux de rapporter qu'aucun dommage n'a été constaté", indique le ministère.



Pour des raisons de sécurité, l'aéroport est temporairement fermé afin de permettre le dégagement de l'avion de transport militaire de la piste. Cette opération est en cours et devrait se terminer aux alentours de 17 heures. Une fois cette opération achevée, l'aéroport sera rouvert et les vols déviés à partir de 13 heures seront rétablis.