Tchad : préfets et maires du Batha reçoivent les registres d’état civil

Les préfets des départements et les maires des communes, de la province du Batha ont reçu officiellement le 9 septembre 2021, les registres d’actes de naissance et les cahiers journaux, des mains du gouverneur de la province du Batha. Il s'agit de 306 registres d’actes de naissance et 306 cahiers journaux qui ont été réceptionnés le 03 septembre dernier, au cours d’une cérémonie présidée par le chef de mission de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Ces documents sont gratuits.



En remettant officiellement ces documents de naissance aux préfets, sous-préfets et les maires des communes, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Dergon a souligné que ces documents doivent actionner les services de l'état civil, à travers une bonne utilisation. Dès lors, il s’agira de remonter les besoins réels, afin de transmettre à l'Agence Nationale des Titres Sécurisés pour la commande car, la présente dotation est un échantillon.



Djimta Ben-Dergon appelle les parents à se présenter dans les centres d'état civil des différentes localités de la province, pour les déclarations des naissances de leur progéniture. Ce qui leur donne la possibilité d'avoir un numéro unique et leur faciliter l'obtention des documents administratifs dans l'avenir. Enfin, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Dergon n'a pas manqué de remercier l'UNICEF, qui n'a ménagé aucun effort et ce, en dépit de toutes les difficultés, pour mettre à disposition ces titres.