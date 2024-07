Tchad : première remise de la PROMO QUIZ EURO ce 02 Juillet 2024 au sein de la Direction Générale de Moov Africa

Mécanisme 1 :

Pour participer, il suffit de répondre au pronostic du match du jour envoyé par SMS via le numéro court, puis de répondre par A, B, ou C au 9999 à 125 F/SMS. Le lendemain du match, tous les abonnés ayant envoyé la bonne réponse correspondant au résultat du match sont inclus dans un tirage au sort en présence d’un huissier de justice.



Mécanisme 2 :

Les participants doivent composer le *800# et effectuer des transactions à partir de 2 500 F (transfert local, transfert international via GIMAC, paiement marchand, paiement SNE, Canal, et achat de crédit et forfait) pour être éligibles au tirage au sort. Tous les abonnés ayant effectué des transactions d'au moins 2 500 F sont inclus dans un tirage au sort, toujours en présence d’un huissier de justice.



Les 26 gagnants ont reçu une somme de 20 000 F chacun sur leurs comptes Moov Money, y compris ceux des régions.