Tchad : préparation de la Journée de la presse dans le Moyen Chari et le Mandoul

Le président du réseau des journalistes et communicateurs des provinces du Moyen Chari et du Mandoul, Alako'as Mandibaye a animé ce 22 avril à Sarh, un point de presse relatif à la Journée mondiale de la liberté de la presse qui se célèbre le 3 mai prochain.



Dans son intervention, Alako'as Mandibaye a indiqué que la Journée mondiale de la liberté de presse est un jour de soutien aux médias qui sont des cibles pour la restriction ou l'abolition de la liberté de la presse. Il a ajouté que c'est également une journée de souvenir, pour les journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de la profession. Tel est le cas du correspondant de la radio Lotiko à Sandana, Djaï-Loramadji Evariste, tué le 9 février dernier lors du conflit de Sandana.



A cette occasion, à travers le thème national, « les médias et leurs contributions au dialogue nationale inclusif », le réseau des journalistes et communicateurs des provinces du Moyen Chari et du Mandoul compte organiser des activités dans la province du Moyen Chari.



Il s'agit entre autres : une conférence-débat ouverte au public, une excursion pour permettre aux hommes et femmes de micro et de plume, de se recréer puisqu'ils travaillent sans cesse, une marche sportive pour leur permettre de se dégraisser un peu, et enfin des retrouvailles dans un coin de la place, pour renforcer les liens de solidarité et de la confraternité.



Ces activités se dérouleront du 1er au 3 mai prochain. Il faut noter que le thème retenu par l'UNESCO cette année est : « les journalistes sous l'emprise du numérique ».