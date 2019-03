Tchad : près de 400 orpailleurs appréhendés au nord

Les forces de défense et de sécurité ont appréhendé près de 400 orpailleurs dans la province de l'Ennedi ouest, à proximité de la frontière Tchad-Libye. Ils ont été présentés ce mardi au Gouverneur de la province, Kedallah Younous Hamidi et aux autorités locales.



Un important matériel destiné à l'orpaillage a été saisi, notamment avec des appareils sophistiqués.



"N'ayant pas prévu préalablement des structures étatiques d'accueil et craignant des conséquences sécuritaires, sanitaires, environnementales et autres, le Gouvernement a décidé d'interdire cette exploitation artisanale de l'or et a déguerpi les orpailleurs", a déclaré Kedallah Younous Hamidi.



D'après lui, "les forces de défense et de sécurité, toujours égale à elles-mêmes, qui sont des forces républicaines, professionnelles, mobilisées pour la circonstances, ont réussi".



Les orpailleurs vont être traduits en justice. Ils sont accusés d'avoir enfreint l'interdiction des autorités de pratiquer l'orpaillage et de fréquenter la zone.



"Rendre invivable la zone"



"Notre intention est de nettoyer tous ces bandits et aussi de rendre invivable (la zone), c'est-à-dire qu'on ne laisse pas vivre dans cette partie là", a déclaré cette semaine le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah, lors d'une mission sécuritaire dans l'extrême nord du pays.



Les forces de défense et de sécurité ont reçu l'ordre de détruire les forages d'eau qui permettent aux individus transitant dans la zone désertique de s'en servir.