Tchad : près de 700 livres offerts à Moundou pour promouvoir la langue arabe

Le député Mbairemtar Prospère, élu de la CTPD dans la circonscription du Lac Wey, a fait un don de livres scolaires samedi matin à l’école Ouhoud Bilingue de Moundou et au centre Diocésain de Dombao à Moundou.



Ce sont au total 566 livres offerts à l’école Ouhoud Bilingue et 120 autres offerts au centre diocésain des jeunes de Dombao. Il s’agit des livres de calcul, de sciences d’observation, d’histoire, de géographie et d’agriculture, édités en langues arabe pour tout le niveau primaire.



Mbairemtar Prospère justifie son geste du fait qu’il soit tout d’abord enseignant, mais aussi que beaucoup de compatriotes confondent la langue arabe et la religion.



"Il est nécessaire d’appuyer à ce que les tchadiens soient de vrais bilingues", a martelé l’honorable. Selon lui, l’arabe est une langue de science et la deuxième langue mondiale.



« Le français n’étant pas beaucoup parlé dans le monde entier par rapport à l’arabe, il est important de d’appuyer nos enfants dans les écoles afin qu’ils ne puissent pas avoir des difficultés dans l’apprentissage de cette langue très importante dans la vie courante », a estimé Mbairemtar Prospère.



Le député a expliqué qu’il n'en est pas à la première action. Depuis quelques années, il encourage les meilleures filles dans les écoles arabophones en leur offrant des livres en arabe.



Son désir d’apprendre la langue arabe lui vient d’une difficulté qu’il a rencontré au Soudan alors qu’il était allé se soigner. « J’était obligé de prendre un Centrafricain qui me servait d’interprète quand il s’agissait de voir le docteur ou de faire des courses en ville, et ceci pendant un mois », a-t-il dit.



Mbairemtar Prosper a invité tous les cadres qui ne connaissent pas parler et lire l’arabe à l’apprendre dès à présent car dit-il, tous les textes de la République sont traduits en arabe, il faut donc pouvoir les lire.



Réceptionnant les dons, le directeur de l’école Ouhod Bilingue de Moundou, Tidjiani Bourma, a salué l’initiative du député. Il l'a rassuré que les manuels seront utilisés à bon escient.



L’animateur du centre Diocésain des jeunes de Dombao, Djételbé Gabin, a lui aussi remercié le député pour son geste qui vient renforcer les efforts du centre dans l’apprentissage de la langue arabe.