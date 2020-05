Tchad : près de 8 tonnes de dons de vivres réceptionnés à Faya

Des vivres ont été réceptionnés dimanche matin à Faya Largeau par les autorités provinciales du Borkou. Le don de la Fondation Grand Coeur est destiné à la population vulnérable de Faya Largeau.



Au total, 240 sacs de riz de 25kg, 120 cartons d'huile d'un litre et 240 sacs du sucre de 7kg vont être distribués à des ménages dans les 24 quartiers de la commune.



Le représentant du point focal de la FGC, Dr. Saleh Koreï remettant officiellement ce geste humanitaire au secrétaire général de la province du Borkou, a souligné que la présidente de la FGC vient une fois de plus témoigner son indéfectible soutien à la population de Faya.



Le maire de la ville de Faya, Harendji Abakar, réceptionnant ce don des mains du secrétaire général de la province du Borkou, a remercié au nom de toute la population de sa circonscription la FGC pour ses nombreuses actions.



Il a assuré au secrétaire général de la province du Borkou et au représentant du point focal de la FGC que ce don sera distribué équitablement.



Le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissein Didigui, a instruit les distributeurs à une réparation équitable et à un traitement sans complaisance des bénéficiaires de ce don.



La présidente du centre Grand Coeur, Fatimé Haroun, a saisi cette occasion pour remettre un paquet de cache-nez au secrétaire général de la province du Borkou. Pour elle, ces cache-nez sont destinés aux couches vulnérables pour leur permettre de se préserver de cette pandémie de Covid-19.