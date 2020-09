Tchad : près de la moitié des groupes de la SNE sont en panne à N'Djamena

Le directeur général de la Société nationale d'électricité (SNE), Mahamat Adoum Ismaël, a assuré mercredi que tout est mis en oeuvre pour faire face à la crise énergétique. Il a annoncé que des moyens conséquents ont été mis à disposition sur instruction du chef de l'État face aux délestages intempestifs sur l'ensemble du territoire.



Pour la ville de N'Djamena qui représente 95% de l'activité de la SNE, près de la moitié des groupes sont en panne. "Il y en a 14 et il n'y a que sept qui fonctionnent", selon Mahamat Adoum Ismaël.



L'ensemble produit 70 Mw, soit une énergie livrée chaque jour de près de 1.680.000 Kw/h pour des besoins de la ville estimés à 2.400.000 Kw/h, soit un déficit de près de 30% et une couverture de la ville d'environ 70%.



"Ce déficit est aggravé quand surviennent des défauts et des pannes dues à la vétusté des lignes de distribution et à un réseau de transport surchargé", selon le directeur général.



Il explique que l'état délétère dans lequel se trouve l'entreprise découle de ses finances déficitaires qui sont la conséquence du non-paiement des factures par les clients de la SNE.



1/3 des personnes s'alimentent de façon illégale et des fraudes sont organisées.