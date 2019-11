Tchad : présentation de milliers d'armes saisies à l'Est dont 25 lance-roquettes

Le comité mixte de sécurité chargé du suivi de l'application de l'état d'urgence dans la province du Ouaddaï a présenté samedi à Abéché, des milliers d'armes récupérées entre les mains des civils. La cérémonie s'est déroulée au camp de la force mixte tchado-soudanaise, en présence du gouverneur du Ouaddaï, Ramadan Erdebou.



Plus de 2250 armes de différents calibres dont 25 lance-roquettes et plus de 300 munitions ont été récupérées entre les mains des civils.



Un degré de mobilisation salué



Le président du comité mixte de sécurité chargé du suivi de l'application de l'état d'urgence au Ouaddaï, le général de division Ousman Bahar Mahamat Itno, a salué le degré de mobilisation des citoyens qui a permis au comité mixte de récupérer cette quantité importante d'armes.



Il a ajouté que cette opération doit se poursuivre pour ramasser toutes les armes qui se trouvent entre les mains des civils, afin de permettre aux différentes communautés de vivre dans la quiétude.