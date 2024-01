Tchad : présentation de vœux au préfet de la Tandjile-Ouest

Ce jeudi 04 janvier 2024, les chefs de service militaire, civil, les leaders religieux, les leaders politiques, la société civile et l'équipe de la mairie, se sont mobilisés pour présenter leurs vœux les meilleurs de l'année 2024, au préfet du département de la Tandjile-Ouest, et à son équipe.



A tour de rôle, chaque délégation a présenté ses souhaits.



Et dans les souhaits présentés, l'on retient les vœux de progrès dans l’exercice de leurs fonctions, de santé, de prospérité et de longévité. Que l'année 2024 soit une année de paix et de développement pour le département.



En retour, le préfet réitère ses vœux de santé, de courage et de dynamisme. C'est par la salutation de tous les chefs des services civils et militaires, les politiques et aussi des prières levées pour la bénédiction, qu'a pris fin cette retrouvaille.



Enfin, il faut signaler que c'est à la résidence du préfet que l'activité a eu lieu.