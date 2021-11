Tchad : présentation des médailles remportées par les jeunes athlètes du Salamat

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a présidé une cérémonie de présentation des médailles remportées par les athlètes, et de remise des attestations à des responsables administratifs et des associations de jeunes.



La province du Salamat est classée septième avec 7 médailles en bronze remportées par les jeunes athlètes qui ont pris part à la compétition dénommée « Meeting inter-provinces d'athlétisme du dialogue inclusif », organisée du 28 octobre au 1er novembre 2021 à N'Djamena. Le président du Comité d'organisation, Ali Al-Khalil Hileou a, au nom du Comité, félicité les autorités provinciales pour le travail mené en faveur de la population et particulièrement de la jeunesse.



Pour sa part, le délégué provincial de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat du Salamat, Brahim Al-Hissein Ahmat a rappelé que la province est reconnue, non seulement comme grenier du Tchad, mais aussi à travers le talent des jeunes dans les différentes disciplines sportives à l'échelle nationale.



Très satisfait du résultat obtenu par les jeunes, le gouverneur du Salamat les a encouragés et galvanisés pour avoir porté haut, la province du Salamat à l'échelle nationale, avant de les exhorter à abandonner la mauvaise utilisation des réseaux sociaux incitant à la haine. Saisissant l'occasion, les jeunes ont remis 9 attestations à différentes personnalités parmi lesquelles, le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam, pour les services rendus à la population.