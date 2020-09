Tchad : présidence de la CCIAMA, un programme "ambitieux et réel" pour Amir Adoudou

"Nous voulons faire un programme participatif. On a échangé longuement avec plusieurs membres du gouvernement qui sont concernés directement par le devenir de notre pays et par l'éclosion de secteur privé au Tchad", a souligné le candidat à la réélection à la tête de la CCIAMA qui se veut très optimiste.



Ces derniers semaines, le cercle de réflexion a multiplié les rencontres d'échange et de concertation avec des membres du gouvernement mais aussi avec la jeunesse, dans l'optique de bâtir un programme participatif et d'en approfondir les grandes lignes.



En ligne de mire des objectifs de Amir Adoudou Artine et de son équipe figure la restructuration de la CCIAMA pour la rendre plus apte à faire face aux enjeux économiques et impulser une véritable diversification de l’économie nationale.



Une liste composée de 15 membres se présentera à l'élection du 10 septembre, en vue du renouvellement des organes de la CCIAMA.