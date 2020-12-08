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مشير تشاد يلتقي مختلف الشرائح بولاية البطحاء


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Décembre 2020



مشير تشاد يلتقي مختلف الشرائح بولاية البطحاء © PR
مشير تشاد يلتقي مختلف الشرائح بولاية البطحاء © PR
اللقاء الذي جمع مشير تشاد بالمسئولين الاداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين وكوادر الولاية والشباب والمرأة رحب فيه والي الولاية بينايدو تاتولا بمشير تشاد وأثنى على جهوده في تنمية الولاية . مؤكدا بأن هذه الزيارة تسمح الجميع الاستماع لتوجيهات مشير تشاد التي تساهم في تحقيق التنمية والسلم والتكافل الاجتماعي .مضيفا بأن ولاية البطحاء تتمتع بثروة ومصادر طبيعية هائلة ، إلا أن الخلافات دائما ماتكون عقبة في تنمية المنطقة ، مقدما في الوقت نفسه متطلبات أبناء المنطقة لمشير تشاد.مشير تشاد وبعد أن شكر الجميع على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ، قال أنا هنا من أجل معرفة حقيقة ما يعيشه المواطنيين بالولاية . مشيرا إلى أهمية احترام الإجراءات الوقائية للحد من جائحة كورونا .وعن الرؤية المستقبلية للبلد قال مشير تشاد إنها تتمثل في احترام سلطة الدولة والعيش سويا ، محثا المسئولين الإداريين والتقليدين التقرب من الشعب  ، لأن النهضة التي أطلقتها في آتيا يجب أن تكون مقياساً للعمل والتقدم وتنمية تشاد الأمل ، تشاد المستقبل ، كلام رئيس الجمهورية .ولتحقيق ذلك قال مشير تشاد علينا بالوحدة ، السلام ، وقبول الآخر والابتعاد عن القبلية والعنصرية التي تعتبر خراب المجتمع  .وعن المشاريع طمن مشير تشاد سكان البطحاء وأكد بأن المشاريع التي توقفت ستنطلق مجددا ، خاصة الطريق الذي يربط انجمينا ببالا آتيا ومشروع الثروة الحيوانية إفناك ، وفتح نافذة بياو ورصف طريق بطولة عشر كيلو مترات داخل آتيا . آمرا في الوقت نفسه الوزراء المعنيين بدأ كل المشاريع التي أطلقت بالبطحاء منذ العام 2014 من أجل تنمية الولاية  ، وخفض سعر الماء الصالح للشرب ، بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية ، ومن يريد دعم سياستي فعليه الابتعاد عن  العادات السيئة كالزواج المبكر وختان الفتيات وإرسالهن إلى المدرسة وترقية المرأة ودعم الشباب . وأخيرا دعي مشير تشاد قوات الدفاع والأمن والمسئولين الاداريين ترك الشيوخ التقليديين القيام ببدوهم ، محثا كوادر الولاية عدم التدخل في القضايا الإدارية محليا للحد من الفوضى .وعلى الجميع العيش سويا والاستفادة من الخيرات والمصادر الطبيعية التي تتمتع بها ولاية البطحاء .
 


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