مشير تشاد يلتقي مختلف الشرائح بولاية البطحاء

اللقاء الذي جمع مشير تشاد بالمسئولين الاداريين والعسكريين والشيوخ التقليديين وكوادر الولاية والشباب والمرأة رحب فيه والي الولاية بينايدو تاتولا بمشير تشاد وأثنى على جهوده في تنمية الولاية . مؤكدا بأن هذه الزيارة تسمح الجميع الاستماع لتوجيهات مشير تشاد التي تساهم في تحقيق التنمية والسلم والتكافل الاجتماعي .مضيفا بأن ولاية البطحاء تتمتع بثروة ومصادر طبيعية هائلة ، إلا أن الخلافات دائما ماتكون عقبة في تنمية المنطقة ، مقدما في الوقت نفسه متطلبات أبناء المنطقة لمشير تشاد.مشير تشاد وبعد أن شكر الجميع على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ، قال أنا هنا من أجل معرفة حقيقة ما يعيشه المواطنيين بالولاية . مشيرا إلى أهمية احترام الإجراءات الوقائية للحد من جائحة كورونا .وعن الرؤية المستقبلية للبلد قال مشير تشاد إنها تتمثل في احترام سلطة الدولة والعيش سويا ، محثا المسئولين الإداريين والتقليدين التقرب من الشعب ، لأن النهضة التي أطلقتها في آتيا يجب أن تكون مقياساً للعمل والتقدم وتنمية تشاد الأمل ، تشاد المستقبل ، كلام رئيس الجمهورية .ولتحقيق ذلك قال مشير تشاد علينا بالوحدة ، السلام ، وقبول الآخر والابتعاد عن القبلية والعنصرية التي تعتبر خراب المجتمع .وعن المشاريع طمن مشير تشاد سكان البطحاء وأكد بأن المشاريع التي توقفت ستنطلق مجددا ، خاصة الطريق الذي يربط انجمينا ببالا آتيا ومشروع الثروة الحيوانية إفناك ، وفتح نافذة بياو ورصف طريق بطولة عشر كيلو مترات داخل آتيا . آمرا في الوقت نفسه الوزراء المعنيين بدأ كل المشاريع التي أطلقت بالبطحاء منذ العام 2014 من أجل تنمية الولاية ، وخفض سعر الماء الصالح للشرب ، بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية ، ومن يريد دعم سياستي فعليه الابتعاد عن العادات السيئة كالزواج المبكر وختان الفتيات وإرسالهن إلى المدرسة وترقية المرأة ودعم الشباب . وأخيرا دعي مشير تشاد قوات الدفاع والأمن والمسئولين الاداريين ترك الشيوخ التقليديين القيام ببدوهم ، محثا كوادر الولاية عدم التدخل في القضايا الإدارية محليا للحد من الفوضى .وعلى الجميع العيش سويا والاستفادة من الخيرات والمصادر الطبيعية التي تتمتع بها ولاية البطحاء .