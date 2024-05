Tchad : les résultats provisoires de l’élection présidentielle seront proclamés ce soir (ANGE)

Dans un communiqué, le président de l'Agence Nationale de Gestion des Elections (ANGE) invite les ambassadeurs, les partenaires techniques et financiers, les observateurs nationaux et internationaux, deux représentants des dix candidats en lice, les membres du bureau du Cadre national de concertation des partis politique et la presse, à prendre part à la cérémonie officielle de proclamation des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 06 mai 2024.



A cette occasion, c’est la grande salle du ministère des Affaires étrangères qui va abriter ce jour 09 mai 2024, à partir de 20 heures, cette cérémonie de proclamation solennelle des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 06 mai 2024.