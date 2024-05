La Chine réaffirme son engagement envers la coopération Sino-Africaine et l'initiative 'Ceinture et Route'

Un Nouveau Sommet Chine-Afrique



La prochaine conférence du Forum sur la coopération sino-africaine se tiendra cet automne à Beijing, où les dirigeants chinois et africains discuteront de la coopération et du développement futurs. Ils échangeront également des expériences approfondies en matière de gouvernance, a annoncé Wang Yi. Il a exprimé sa conviction que ce sommet renforcerait l'amitié entre la Chine et l'Afrique, approfondirait la solidarité et ouvrirait de nouvelles perspectives pour un développement commun.



Tradition des Visites Africaines



Le ministre a rappelé que chaque ministre des Affaires étrangères chinois commence traditionnellement l'année par une visite en Afrique, une pratique qui dure depuis 34 ans. Cette tradition, unique dans l'histoire des relations internationales, reflète la solidarité entre la Chine et l'Afrique, qui se considèrent comme des frères partageant un avenir commun.



Accélération du Développement Sino-Africain



La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique depuis 15 ans, et la coopération sino-africaine a renforcé les liens entre les peuples. Wang Yi a souligné que la Chine continuerait à soutenir l'Afrique dans son développement autonome, tout en soutenant l'accélération de sa modernisation. Selon lui, la Chine espère que d'autres nations suivront son exemple en s'engageant concrètement dans le développement de l'Afrique.



Initiative 'Ceinture et Route'



L'initiative "Ceinture et Route" est devenue une plateforme mondiale majeure pour la coopération internationale. Depuis son lancement, elle a fourni des résultats significatifs et favorisé les partenariats internationaux. La Chine entend continuer à œuvrer pour renforcer la connectivité matérielle et immatérielle entre les nations et fournir des opportunités pour un développement partagé.



Sur la Question de Taïwan



Wang Yi a réaffirmé l'attachement de la Chine au principe d'une seule Chine, soulignant que quiconque soutient l'indépendance de Taïwan en subira les conséquences. Il a appelé à la solidarité entre les Chinois pour préserver l'intérêt national et promouvoir la réunification pacifique.