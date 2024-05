Chine : Xi Jinping vise une modernisation ambitieuse à travers des mesures de réforme économique

Depuis que Xi Jinping a accédé au poste le plus élevé il y a plus de dix ans, la Chine est entrée dans une "nouvelle ère". La force économique du pays s'est accrue et son influence internationale a continué de croître. La réforme est la marque de cette ère.



Face à de nombreux défis, la Chine se trouve actuellement dans une période critique pour accélérer sa réforme.



Xi Jinping est considéré comme un réformateur exceptionnel, succédant à Deng Xiaoping. Les deux dirigeants ont eu pour mission de moderniser la Chine, mais dans des contextes différents.



Lorsque Deng a lancé la réforme et l'ouverture à la fin des années 1970, le PIB par habitant de la Chine était d'environ 200 dollars. Ses efforts sont partis quasiment de zéro.



En 2012, Xi Jinping a été élu secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), alors que la Chine était devenue la deuxième économie mondiale, avec un PIB par habitant de plus de 6 000 dollars. Cependant, la croissance changeait de rythme, et certains avantages, dont les coûts de main-d'œuvre autrefois faibles, diminuaient.



Au lieu de se reposer sur les lauriers de ses prédécesseurs, Xi Jinping s'est engagé à poursuivre la réforme, malgré les difficultés.



« La partie facile du travail a été réalisée. Ce qui reste, ce sont des os durs à mâcher », a-t-il affirmé.



Plus de 2 000 mesures de réforme ont été mises en œuvre au cours de la dernière décennie, ce qui a permis au pays d'éliminer l'extrême pauvreté, d'encourager un développement intégré entre les zones urbaines et rurales, de lutter contre la corruption, de soutenir les entreprises et d'avancer dans une « révolution verte ».



Grâce à ces réformes, l'économie chinoise a non seulement maintenu une croissance robuste, mais a également plus que doublé depuis 2012, consolidant ainsi le statut de la Chine comme contributeur majeur à la croissance mondiale.



Aujourd'hui, Xi Jinping dirige le pays pour atteindre l'ambitieuse « modernisation chinoise », malgré des défis majeurs, tels que les pressions économiques liées à la pandémie de COVID-19, le protectionnisme et la répression des pays occidentaux, ainsi que les risques dans le secteur immobilier, les dettes locales et certaines petites et moyennes institutions financières.



Xi Jinping a souligné l'importance de la réforme lors d'une session d'étude de groupe du Bureau politique du Comité central du PCC, affirmant qu'il fallait éliminer les obstacles au développement.



Les réformes de Xi Jinping reposent sur des années d'expérience pratique. Il a développé une méthodologie pour la réforme dans la nouvelle ère, insistant sur une approche systématique, holistique et coordonnée.



Il considère que l'objectif ultime de la réforme est le bien-être du peuple. La croissance du PIB n'est pas le seul indicateur de succès. Xi Jinping vise à réaliser la « prospérité commune » prônée par Deng Xiaoping.



À l'avenir, la Chine prévoit d'établir des « zones pilotes de réforme pour construire une économie de marché socialiste de haut niveau ». Cela favorisera un environnement commercial internationalisé, basé sur le marché et la loi.



De nouvelles mesures seront introduites pour encourager de nouveaux moteurs de croissance, promouvoir la consommation, élargir le groupe à revenu moyen et garantir un accès égal aux services fondamentaux.



Bien que la Chine soit perçue par certains comme une menace, le pays s'engage activement dans la gouvernance économique mondiale et a un impact positif.



« Notre modernisation est à la fois la plus difficile et la plus grande », a déclaré Xi Jinping. « C'est un chemin sans précédent, mais nous continuerons à l'explorer et à avancer courageusement. »