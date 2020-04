Tchad : prestation de serment de greffiers au TGI de Massakory

Ils sont au total 3 greffiers à avoir prêté serment ce vendredi au Tribunal de grande instance (TGI) de Massakory. Cette cérémonie de prestation de serment des nouveaux greffiers a commencé par la lecture de l'acte de nomination, lu par le greffier en chef Nicodème Killaradi.



Le procureur près le TGI de Massakory, Bichara Abdallah, a dressé le parcours des récipiendaires et a invité ces derniers à travailler selon les textes de la loi, et à ne pas dévoiler les secrets professionnels.



Bichara Abdallah leur a souhaité bon succès dans l'exercice de leurs fonctions.



Le Président du TGI de Massakory, Kagonbè Moise, présidant l'audience solennelle, a souligné que le statut du greffe en son article 18, dit que tout greffier, nouvellement intégré doit prêter serment avant de prendre service devant la juridiction où il est affecté.



C'est ainsi que les trois récipiendaires, Fatma Hassan Ali, Ibrahim Béchir Ali Monoufi (secrétaires en chef au parquet) et Adoum Abakar ont levé la main droite, et ont juré.



Après leur serment, le président du TGI de Massakory Kagonbè Moïse, a renvoyé les récipiendaires dans l'exercice de leurs fonctions.