Tchad : prévention contre l'exploitation sexuelle à l'endroit de la force multinationale mixte

Le programme d'appui de l'Union Africaine à la force multinationale mixte organise du 13 au 14 décembre, un atelier sur l'exploitation sexuelle et la violence basée sur le genre, au profit des éléments de la force multinationale mixte à N’Djamena.



L'objectif de cet atelier est d'éliminer toute forme de violence faite aux femmes, toutes les pratiques néfastes, y compris les mutilations génitales et les mariage précoces, ainsi que l'obstacle lié à la santé et à l'éducation des femmes et des filles.



Donnant le coup d'envoi de l'atelier, le colonel Djimet Kafine Barka, commandant de la force multinationale mixte, prie tous les participants de montrer un intérêt certain pour les thèmes qui seront abordés.



Il exhorte à la discipline et au sens de responsabilité dans les services respectifs, pour que chacun devienne un acteur infatigable de cette lutte.