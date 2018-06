Tchad : prise de fonction des nouveaux gouverneurs

Le nouveau Gouverneur de la région du Logone Oriental, M. Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye a été installé hier dans ses fonctions par le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, M. Ahmat Mahamat Bâchir.Quelques jours plus tôt, le dimanche 10 juillet, c'est le nouveau gouverneur de la région du Moyen-Chari, Hassan Térap qui avait également été installé dans ses fonctions par Ahmat Mahamat Bâchir.Pour sa part, le nouveau gouverneur de la région du Salamat, Issakha Maloua Djamous a rencontré hier, à Am-Timan les responsables administratifs, chefs militaires et délégués régionaux des ministères.Un décret du chef du président de la République signé le 6 juin 2018 a nommé des nouveaux gouverneurs