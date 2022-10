Tchad : prise de fonction du ministre d'État Mahamat Saleh Annadif

Mahamat Saleh Annadif a été nommé le 14 octobre dans le gouvernement d'union nationale. Il apporte avec lui une vaste expérience nationale et internationale, après avoir pris part à plusieurs processus de paix en Afrique, y compris au Niger, en République centrafricaine et au Soudan.



La nouvelle secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Isabelle Housna Kassiré, est également installé ce mercredi. La cérémonie d'installation a eu lieu en présence de la secrétaire d'État sortante aux Affaires étrangères, Awatif Altidjani Ahmed Koiboro et du ministre secrétaire général du gouvernement, Haliki Choua.



Le 26 mars 2021, le secrétaire général de l'ONU a annoncé la nomination de M. Annadif Khatir Mahamat Saleh comme Représentant spécial chargé du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS). Mahamat Saleh a succédé à M. Mohamed Ibn Chambas, du Ghana.



Avant cette nomination à l'UNOWAS, Mahamat Saleh Annadif a été, depuis 2015, Représentant spécial du Secrétaire général au Mali et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation dans ce pays (MINUSMA).



De 2012 à 2014, il était Représentant spécial de l’Union africaine et Chef de la Mission de l’Union africaine en Somalie. Il a aussi été, entre 1997 et 2003, Ministre des affaires étrangères du Tchad, puis de 2004 à 2006, Chef de cabinet du Président, et de 2010 à 2012, Secrétaire général à la présidence. Mahamat Saleh Annadif a aussi été Représentant permanent de la Commission de l’Union africaine auprès de l’Union européenne, de 2006 à 2010.



Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en télécommunications de l’École polytechnique de Madagascar et parle couramment l’anglais, l’arabe et le français.