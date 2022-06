Tchad : prise en charge de la malnutrition dans le Mayo Kebbi Ouest

Le point focal du Comité Provincial de Nutrition et d'Alimentation (CPNA), Kalla Boukar Ousmane a présenté la situation épidémiologique des malnutris, dans les unités nutritionnelles ambulatoires (UNA) du district de Pala et celui de Torrock, mais aussi celle de l'unité nutritionnelle thérapeutique (UNT) provinciale, à Pala le 14 juin 2022.



Les points développés à cette rencontre sont notamment la carence en vitamine A et la stratégie de réponse à la carence en vitamine A.



La situation des malnutris dans les centres nutritionnels, de janvier à avril 2022, est rendu public. Selon le point focal du CPNA, la carence en vitamine A constitue un problème majeur de santé publique en Afrique, et au Tchad particulièrement.



Elle affecte environ 190 millions d’enfants de moins de cinq ans, selon l’OMS. Kalla Boukar Ousmane relève que cette carence en vitamine A prédispose les enfants à un problème comme les maladies respiratoires, la diarrhée, la rougeole et la cécité, entraînant ainsi à la mort.

Pour lui, la réponse à cette carence en vitamine A repose sur la promotion de l'allaitement optimal, l'enrichissement des aliments (huile, farines), la promotion de la biofortification, la diversification alimentaire et la supplémentation en vitamine A.



A cette même occasion, la situation épidémiologique de la malnutrition dans la province du Mayo Kebbi Ouest est faite aux participants. Les malnutris dans les unités nutritionnelles (UNA) pour la période de janvier à avril 2022, enregistre un cumul de 1502 cas.



Tous les cas des malnutris sont pris en charge dans les UNA, dont 1035 cas pour le district de Pala et celui de Torrock représentent 467 cas pour la même période. L'unité nutritionnelle thérapeutique (UNT) de l'Hôpital provincial de Pala a enregistré 31 admissions, dont 2 cas de décès et 6 abandons.