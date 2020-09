Tchad : prise en charge des ex-otages, "pour moi, elle est automatique" (ministre Santé)

Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu mardi à N'Djamena les trois ex-otages de Boko Haram et leurs familles. Dr. Besso Mahamat, Azer Adoum et Ibrahim Adam sont libres depuis la semaine dernière après 10 mois de captivité.



"Endurer cette épreuve doit être saluée à sa juste valeur. Ils sont là devant vous, par la grâce de Dieu, et nous devons prendre soin d'eux. Il va de soi qu'il ne vous appartient pas de réclamer une quelconque prise en charge. Pour moi, elle est automatique", a déclaré le ministre.



"Vous étiez en mission commandée, vous avez été enlevés, vous avez vécu l'enfer, vous sortez de l'enfer. La moindre des choses c'est qu'en tant qu'autorité de tutelle, nous, nous occupions de vous le temps que vous soyez rétablis à 100%", a-t-il indiqué.



"Je vais instruire tout de suite la direction générale (du ministère, Ndlr) et l'hôpital de la Renaissance de les admettre immédiatement pour faire un premier bilan de leur état de santé, de les mettre un peu en forme, de les suivre quand ils seront remis à la famille. Vous avez tout votre temps pour récupérer de cette dure épreuve", a ajouté Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.