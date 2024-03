Tchad : privatisation de la SNE, une solution à envisager ?

Créée en 2011 par le décret numéro 281/PR/PM, et placée sous la tutelle du ministère des Hydrocarbures et de l'Énergie, la Société nationale d'électricité (SNE) a pour mission principale de fournir de l'électricité à la population tchadienne.



Malheureusement, elle a échoué depuis plusieurs années, ce qui amène à envisager la privatisation de cette entreprise en difficulté. Pendant plus d'une décennie de service, les responsables de la SNE et le gouvernement ont souvent tenté de fournir des explications, pour justifier cette défaillance dans la fourniture d'énergie.



Cependant, la réalité est indéniable et il est temps d'agir, face à cette situation critique en mettant en place une réforme en profondeur. En effet, tout le système est défaillant, depuis le mode de gestion jusqu'aux infrastructures insuffisantes et délabrées, en passant par le faible taux d'accès à l'électricité, le plus bas au monde avec seulement 6,4 %.



De plus, la situation catastrophique de l'approvisionnement en carburant contribue à aggraver le problème. Malgré les discours et les promesses des dirigeants, tels que le triplement de la capacité de production énergétique annoncé par le président de Transition Mahamat Idriss Déby d'ici 2023, la réalité sur le terrain ne montre aucun progrès significatif. Dans ce contexte, il semble que les dirigeants n'arrivent pas à trouver de solution satisfaisante.



Par conséquent, confier la gestion de la SNE à une entreprise privée pourrait être une alternative viable pour améliorer la situation. Des initiatives ont été prises, comme le récent projet du Groupe Énergie, visant à accroître la production d'électricité pour répondre aux besoins de la population.



De toute évidence, sans une solution adéquate, les coupures d'électricité demeureront une triste réalité à N'Djamena, paralysant les activités quotidiennes. Bien que la privatisation puisse sembler être une solution, elle comporte également des risques, notamment une augmentation des coûts pour les consommateurs, en raison des impôts supplémentaires imposés par les multinationales.



Néanmoins, à l'heure actuelle, il semble que toutes les options aient été explorées sans qu'aucune amélioration significative ne soit constatée. La question de l'énergie au Tchad témoigne de l'incapacité des gouvernants à résoudre efficacement ce problème crucial.



Il est temps d'agir de manière décisive, pour garantir un accès stable à l'électricité dans tout le pays, et la privatisation de la SNE pourrait être une étape dans cette direction, même si elle présente des défis. Comme le disait Franklin Delano Roosevelt, « Il est dur d'échouer, mais il est pire de n'avoir jamais tenté ».