Tchad - procès du trafic de drogues : des débats à huis-clos, ordonne le président du Tribunal

Le procès de 11 présumés malfrats dans l'affaire d'un vaste trafic de drogues se poursuit à N'Djamena. Ce vendredi, après une heure de débats et de témoignages des parties, le président du Tribunal Hamit Moustapha Nour a ordonné un huis-clos, soulevant des mesures d'exception.



Des personnes sont appelées à barres, à savoir : Le directeur général des douanes et des droits indirects Mahamat Charfadine Abdelkerim, le commandant de brigade Ahmat Aira qui a saisi la cargaison contenant la drogue et Saleh Adam Tom qui est soupçonné d'avoir tenté de corrompre le directeur général des douanes, Mahamat Charfadine Abdelkerim.