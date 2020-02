Tchad : produits forestiers non ligneux, une importance vitale au Mayo Kebbi Ouest

Le projet Reconnect a organisé vendredi à Pala un atelier de validation du rapport d'étude sur les évaluations des produits à base de ressources naturelles dans la zone et d'analyse des données générées.



C'est le coordinateur dudit projet Yassine Assafo Ahmad qui a dirigé les travaux. Étaient présents, les responsables en charge de la protection de l'environnement et les acteurs impliqués dans le développement local.



Le travail a été réalisé par deux experts, Assoué Obet, consultant international et Mouga Masdewel, consultant national.



L'étude présente beaucoup plus les produits forestiers non ligneux.



Selon les consultants, ces produits sont des ressources biologiques d'importance vitale pour la population du Mayo Kebbi Ouest avec une utilisation de diverses manières et cela procure des revenus substantiels à la grande partie des ménages vivant avec de faibles revenus.