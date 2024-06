Tchad : projet Graines de Paix, une sortie récréative pour l'initiation à la citoyenneté

Le coordinateur du projet Graines de Paix, M. Joël Yodoyman, a souligné dans son discours que Graines de Paix est une initiative visant à promouvoir la citoyenneté comme levier de développement et de paix. Il a précisé que l'objectif de ce programme est de former 12 000 jeunes au niveau national sur la question de la citoyenneté, en les outillant sur les valeurs, les droits, les devoirs, l'importance et le rôle des citoyens dans le développement de leur pays.



M. Joël a ajouté qu'après leur formation, ces jeunes seront déployés vers des institutions et des projets pour promouvoir l'intérêt général. Cette sortie récréative est en fait une formation sur la citoyenneté, incluant plusieurs thématiques. Les jeunes bénéficieront de formations dans les arrondissements et participeront à des sorties récréatives pour favoriser les échanges et promouvoir une vision commune de la citoyenneté.



Initialement, l'idée était de recruter 1 500 jeunes, mais face à plus de 2 000 demandes, 1 500 candidats ont été sélectionnés et sont actuellement en formation pour être déployés dans des actions, des institutions et des écoles afin de promouvoir la citoyenneté.